В Днепре в развлекательном центре 7 детей травмировались на батуте, который вдруг сдулся

Событие произошло 27 июня в развлекательном центре Crazy Land на проспекте Богдана Хмельницкого. Дети прыгали на батуте, который вдруг сдулся, и травмировались. На место приехали полицейские.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Там “dnepr.info” сообщили, что с детьми все хорошо. Событие зафиксировано и находится на контроле ювенальных полицейских. По данному факту идет проверка.
Напомним, ранее мы писали, что в детском саду на Днепропетровщине отравились дети.
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