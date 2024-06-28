В Днепре в развлекательном центре 7 детей травмировались на батуте, который вдруг сдулся

В Днепре в развлекательном центре Crazy Land травмировались 7 детей.

Событие произошло 27 июня в развлекательном центре Crazy Land на проспекте Богдана Хмельницкого. Дети прыгали на батуте, который вдруг сдулся, и травмировались. На место приехали полицейские.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Там “dnepr.info” сообщили, что с детьми все хорошо. Событие зафиксировано и находится на контроле ювенальных полицейских. По данному факту идет проверка.

Напомним, ранее мы писали, что в детском саду на Днепропетровщине отравились дети.

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