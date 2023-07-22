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В Днепре в разгаре сезон сладкой кукурузы: где кочаны продают дешевле всего

Сегодня 20:08
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В Днепре в самом разгаре сезон свежей кукурузы.

Новости Днепра про В Днепре в разгаре сезон сладкой кукурузы: где кочаны продают дешевле всего

В Днепре падает цена на сладкую свежую кукурузу. Если еще неделю назад стоимость одного кочана достигала 40-45 гривен, то сейчас даже в супермаркетах она подешевела почти вдвое.

В супермаркете Варус за одну штучку просят почти 25 гривен.

Новости Днепра про В Днепре в разгаре сезон сладкой кукурузы: где кочаны продают дешевле всего

Дешевле брать у частных фермеров с рук. К примеру, в соцсетях можно найти объявления от людей, выращивающих кукурузу у себя дома. За один кочан просят 20 гривен.

Такую же стоимость кукурузы можно увидеть на рынках. На «Озерке» и других рынках цена за штуку составляет 20-25 гривен. Все зависит от сорта и внешнего вида. Обветренные кочаны могут отдать за 20 гривен, или даже меньше, если уметь торговаться.

Новости Днепра про В Днепре в разгаре сезон сладкой кукурузы: где кочаны продают дешевле всего

Самые дорогие початки предлагает супермаркет Сильпо. Здесь за одну штучку просят 33 гривны.

Новости Днепра про В Днепре в разгаре сезон сладкой кукурузы: где кочаны продают дешевле всего

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