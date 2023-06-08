В Днепре в пятницу два трамвая временно изменят маршрут: подробности

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В пятницу, 9 июня, в Днепре трамваи №18 и №19 изменят маршрут.

Так, с 10:00 до 14:00 они будут курсировать по сокращенному маршруту до ул. Передовой без заезда на ж/м Левобережный-3.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт» Днепровского городского совета.

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом контактной сети на просп. Мира.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в субботу некоторые жители останутся без света на 9 часов: адреса и причина.

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