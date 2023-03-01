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В Днепре в последний день зимы родились 2 девочки и 12 мальчиков

Сегодня 13:46
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Жизнь победит!

Новости Днепра про В Днепре в последний день зимы родились 2 девочки и 12 мальчиков

Несмотря на то, что на эту зиму у многих украинцев были очень апокалиптические прогнозы, мы прошли ее. Справились и выстояли: днепряне работают, поддерживают экономику, создают семьи и рожают детей.

Так, в Днепре в последний день зимы на свет появилось 14 детей.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Из них 2 девочки и 12 мальчиков. Двое младенцев родили женщины-переселенки.

Желаем деткам и их мамочкам здоровья, пусть эта весна принесет долгожданную победу!

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