В Днепре в помощи нужна больной кошке, у которой сломана челюсть и отсутствует обоняние

В Днепре в помощи нуждается кошка Глория.

Об этом сообщила волонтер Ольга Уманчик.

Кошку Глорию сбило авто на глазах у прохожих. Люди забрали раненое животное, отвезли в ветеринарную клинику и оставили там.

Состояние четырехлапой крайне тяжелое. У нее ушиб мозга, перелом челюсти, тяжелая черепно-мозговая травма, зрачки не реагируют на свет и отсутствует обоняние.

По словам волонтерки, четырехлапая постоянно плачет и испытывает нестерпимую боль. Она слабая, а двигаться начала только на третьи сутки. Сейчас ее состояние пытаются стабилизировать, однако предстоит тяжелое лечение.

В ближайшие дни нужно сделать МРТ и проконсультировать кошку у невролога. По прогнозам ветеринаров, лечение обойдется в 20 тысяч гривен.

По словам волонтерки, кошка явно была домашней, но ее выбросили на улицу, где она угодила в беду. Если у вас есть возможность помочь Глории финансово, сделать это можно по реквизитам ниже.

Куратор мини-убежища +380932350370 Ольга

Карточки для помощи:

Уманчик Ольга Валентиновна

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – международные переводы

[email protected], Olga Umanchyk

Расчетный счет PrivatBank

Ибо БФ МЫ ЗА ПРАВО НА ЖИЗНЬ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЕГРПОУ/ИНН: 40416474

МФО: 305299

Назначение “Благотворительная помощь для кошечки Глории”

Читайте также:

Українська Русский

Автор: