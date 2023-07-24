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  • В Днепре в помощи нужна больной кошке, у которой сломана челюсть и отсутствует обоняние

В Днепре в помощи нужна больной кошке, у которой сломана челюсть и отсутствует обоняние

Сегодня 11:28
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В Днепре в помощи нуждается кошка Глория.

Новости Днепра про В Днепре в помощи нужна больной кошке, у которой сломана челюсть и отсутствует обоняние

Об этом сообщила волонтер Ольга Уманчик.

Кошку Глорию сбило авто на глазах у прохожих. Люди забрали раненое животное, отвезли в ветеринарную клинику и оставили там.

Состояние четырехлапой крайне тяжелое. У нее ушиб мозга, перелом челюсти, тяжелая черепно-мозговая травма, зрачки не реагируют на свет и отсутствует обоняние.

По словам волонтерки, четырехлапая постоянно плачет и испытывает нестерпимую боль. Она слабая, а двигаться начала только на третьи сутки. Сейчас ее состояние пытаются стабилизировать, однако предстоит тяжелое лечение.

В ближайшие дни нужно сделать МРТ и проконсультировать кошку у невролога. По прогнозам ветеринаров, лечение обойдется в 20 тысяч гривен.

По словам волонтерки, кошка явно была домашней, но ее выбросили на улицу, где она угодила в беду. Если у вас есть возможность помочь Глории финансово, сделать это можно по реквизитам ниже.

Куратор мини-убежища +380932350370 Ольга
Карточки для помощи:
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk

Расчетный счет PrivatBank
Ибо БФ МЫ ЗА ПРАВО НА ЖИЗНЬ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЕГРПОУ/ИНН: 40416474
МФО: 305299
Назначение “Благотворительная помощь для кошечки Глории”

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