В Днепре в помощи нужна больной кошке, у которой сломана челюсть и отсутствует обоняние

Об этом сообщила волонтер Ольга Уманчик.
Кошку Глорию сбило авто на глазах у прохожих. Люди забрали раненое животное, отвезли в ветеринарную клинику и оставили там.
Состояние четырехлапой крайне тяжелое. У нее ушиб мозга, перелом челюсти, тяжелая черепно-мозговая травма, зрачки не реагируют на свет и отсутствует обоняние.
По словам волонтерки, четырехлапая постоянно плачет и испытывает нестерпимую боль. Она слабая, а двигаться начала только на третьи сутки. Сейчас ее состояние пытаются стабилизировать, однако предстоит тяжелое лечение.
В ближайшие дни нужно сделать МРТ и проконсультировать кошку у невролога. По прогнозам ветеринаров, лечение обойдется в 20 тысяч гривен.
По словам волонтерки, кошка явно была домашней, но ее выбросили на улицу, где она угодила в беду. Если у вас есть возможность помочь Глории финансово, сделать это можно по реквизитам ниже.
Куратор мини-убежища +380932350370 Ольга
Карточки для помощи:
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
Расчетный счет PrivatBank
Ибо БФ МЫ ЗА ПРАВО НА ЖИЗНЬ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЕГРПОУ/ИНН: 40416474
МФО: 305299
Назначение “Благотворительная помощь для кошечки Глории”
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