В Днепре в парке «Зеленый гай» женщина застряла на канатной дорожке (ВИДЕО)

Там днепрянка пришла покататься на канатной дорожке, но что-то пошло не так – женщина застряла.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что на место происшествия вызвали спасателей, чтобы они сняли женщину.
Но задача будет не из простых, ведь под канатной дорогой обрыв.
Плюс еще одна фобия…
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