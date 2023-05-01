В Днепре в парке «Зеленый гай» женщина застряла на канатной дорожке (ВИДЕО)

Инцидент произошел сегодня в парке "Зеленый гай".

Там днепрянка пришла покататься на канатной дорожке, но что-то пошло не так – женщина застряла.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что на место происшествия вызвали спасателей, чтобы они сняли женщину.

Но задача будет не из простых, ведь под канатной дорогой обрыв.

Плюс еще одна фобия…

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