В Днепре в парке «Зеленый Гай» появились поляны первоцветов (ФОТО)

Все чаще на улице сияет солнышко, а столбики термометра поднимаются вверх. Чувствуя тепло, оживает и природа. В зеленых зонах просыпается травка и различные растения.
Так, в Днепре в парке «Зеленый Гай» появились поляны первоцветов.
Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации городского совета.
Отмечается, что в парке сейчас цветут калужница, фиалка лесная и подснежник (Galanthus).
Весеннее настроение, солнечная погода, волшебные просторные поляны с сезонными первоцветами — калужницей, фиалкой лесной и подснежником (галантусом) охотно встречают всех. Приходите! — говорится в сообщении департамента.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре могут оштрафовать за приобретение и продажу первоцветов: на сколько.
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