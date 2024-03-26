В Днепре в парке «Зеленый Гай» появились поляны первоцветов (ФОТО)

Весна постепенно набирает обороты!

Все чаще на улице сияет солнышко, а столбики термометра поднимаются вверх. Чувствуя тепло, оживает и природа. В зеленых зонах просыпается травка и различные растения.

Так, в Днепре в парке «Зеленый Гай» появились поляны первоцветов.

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации городского совета.

Отмечается, что в парке сейчас цветут калужница, фиалка лесная и подснежник (Galanthus).

Весеннее настроение, солнечная погода, волшебные просторные поляны с сезонными первоцветами — калужницей, фиалкой лесной и подснежником (галантусом) охотно встречают всех. Приходите! — говорится в сообщении департамента.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре могут оштрафовать за приобретение и продажу первоцветов: на сколько.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: