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В Днепре в парке «Зеленый Гай» появились поляны первоцветов (ФОТО)

Сегодня 14:52
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Весна постепенно набирает обороты!

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Все чаще на улице сияет солнышко, а столбики термометра поднимаются вверх. Чувствуя тепло, оживает и природа. В зеленых зонах просыпается травка и различные растения.

Так, в Днепре в парке «Зеленый Гай» появились поляны первоцветов.

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации городского совета.

Новости Днепра про В Днепре в парке

Новости Днепра про В Днепре в парке

Новости Днепра про В Днепре в парке

Отмечается, что в парке сейчас цветут калужница, фиалка лесная и подснежник (Galanthus).

Весеннее настроение, солнечная погода, волшебные просторные поляны с сезонными первоцветами — калужницей, фиалкой лесной и подснежником (галантусом) охотно встречают всех. Приходите! — говорится в сообщении департамента.

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Напомним, ранее мы писали, что в Днепре могут оштрафовать за приобретение и продажу первоцветов: на сколько.

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