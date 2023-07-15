В Днепре в парке выстроилась километровая очередь за бесплатной пиццей (ФОТО, ВИДЕО)

Как мы писали ранее, для днепрян устроят небольшие праздники.
Сегодня, 15 июля, в парке Шевченко КП Городская инфраструктура устроит праздник выходного дня. Продлится мероприятие с 16:00 до 17:30. А в молодежном парке «Новокодакский» шотландская благотворительная организация «SIOBHANS TRUST» и «Благотворительный фонд «М.Р.И.Я» г. Запорожье угощают всех желающих настоящей итальянской пиццей.
Как оказалось, желающих попробовать пиццу очень много.
Как видно из видео, которое опубликовали местные Telegram-каналы, очереди за пиццей – километровые. И они все увеличиваются, и увеличиваются.
Отметим, сегодня не последний день, когда можно полакомиться бесплатной пиццей: завтра ее будут раздавать в Зеленом гаю. Начало в 11:00.
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