В Днепре в парке выстроилась километровая очередь за бесплатной пиццей (ФОТО, ВИДЕО)

В эти выходные в Днепре в парках горожане могут полакомиться пиццей и развлечься.

Как мы писали ранее, для днепрян устроят небольшие праздники.

Сегодня, 15 июля, в парке Шевченко КП Городская инфраструктура устроит праздник выходного дня. Продлится мероприятие с 16:00 до 17:30. А в молодежном парке «Новокодакский» шотландская благотворительная организация «SIOBHANS TRUST» и «Благотворительный фонд «М.Р.И.Я» г. Запорожье угощают всех желающих настоящей итальянской пиццей.

Как оказалось, желающих попробовать пиццу очень много.

Как видно из видео, которое опубликовали местные Telegram-каналы, очереди за пиццей – километровые. И они все увеличиваются, и увеличиваются.

Отметим, сегодня не последний день, когда можно полакомиться бесплатной пиццей: завтра ее будут раздавать в Зеленом гаю. Начало в 11:00.

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