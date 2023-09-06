В Днепре в парке Шевченко на женщину напал большой пес

Вчера, 5 сентября, в Днепре в парке Шевченко произошел ужасный инцидент: кавказская овчарка напала на женщину.

Об этом пострадавшая Любовь Киракасьян рассказала в своем Instagram.

По словам женщины, они с ее мужчиной вечером гуляли в парке. В какой-то момент собака начала рычать, а потом набросилась на днепрянку. Она отмечает, что знает этого пса уже давно.

Мы знали его с самого маленького возраста, как только сюда переселились люди с ним, кажется, из Донецкой области. И наши собаки всегда дружили. Но сегодня он начал рычать, и если бы мой мужчина вовремя его не откинул – я не знаю, что со мной было бы. Потому что хозяева не смогли его просто удержать. Я упала и потом отпрыгнула, а он снова кидался и бежал за мной, – написала женщина.

Как результат нападения – разорванная одежда и огромный укус на спине.

Сегодня днепрянка в сторис добавила, что с ней все хорошо, была в больнице. У пса, который на нее напал, есть все прививки, поэтому ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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