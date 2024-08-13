В Днепре в парке на территории ДНУ заметили маленькую черную свинку (ФОТО)

В Студенческом парке (ранее Гагарина), что возле ДНУ, заметили маленькую свинку.
Об этом говорится в Facebook-сообществе по поиску потерянных животных.
По словам очевидцев, из парка выбежала маленькая свинка, которая была очень напугана. После этого животное побежало по проспекту, мимо университета, в сторону ТЦ Нео Плаза.
Видели. Днепр. Парк Гагарина, пр. Гагарина (Науки), бегает испуганная маленькая свинка черного цвета, побежала из парка в направлении Нео Плазы, говорится в сообщении.
Днепряне предположили, что животное домашнее и сбежало из частного сектора, расположенного рядом с парком. Люди переживают за судьбу свинки, ведь кто-то может подстрелить ее и отдать на мясо.
Пока ищут возможных хозяев свинки.
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