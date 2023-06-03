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В Днепре в парке Глобы заработала детская железная дорога

Сегодня 14:56
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Поезда железной дороги не курсировали с января 2022 года.

Новости Днепра про В Днепре в парке Глобы заработала детская железная дорога

Сегодня, 3 июня, в Днепре в парке имени Глобы заработала детская железная дорога.

Как рассказала Надежда Усик, исполняющая обязанности начальника Днепровской детской железной дороги, железная дорога будет работать в субботу и воскресенье до 16:00. А с 11 июня и по пятницам – с 12:00 до 18:00, в выходные – с 10 до 18:00. Поезда будут курсировать каждые 15 минут.

Новости Днепра про В Днепре в парке Глобы заработала детская железная дорога

Новости Днепра про В Днепре в парке Глобы заработала детская железная дорога

Стоимость билетов:

  • полный – 48 гривен,
  • дети от 2 до 10 лет – 40 гривен,
  • дети до 2 лет – бесплатно.

Новости Днепра про В Днепре в парке Глобы заработала детская железная дорога

Новости Днепра про В Днепре в парке Глобы заработала детская железная дорога

Отметим, детская железная дорога в Днепре является первой детской железной дорогой в Украине. Открыли ее 6 июля 1936 года. Протяженность составляет 1654 метра, по пути есть два тоннеля – Казацкий и Сичеславский. Есть одна железнодорожная станция с двумя путями, она называется «Парковая». Курсируют с вагонами здесь два локомотива – ТУ-134 и ТУ-172.

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