Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре в парке Глобы установили новую детскую площадку за средства мецената

Сегодня 21:59
просмотров

В Днепре появилась новая детская площадка.

Новости Днепра про В Днепре в парке Глобы установили новую детскую площадку за средства мецената

Об этом сообщили в отделе коммуникации Днепровского городского совета.

Нововозводимая за счет частного предпринимателя площадка находится в парке Глобы возле баскетбольного поля.

Мне захотелось сделать для детей полезное и чтобы они радовались. Ибо они – наше будущее. Вообще Днепр – город, где я вырос. Есть много приятных детских воспоминаний. Сам связался с представителями КП «Городская инфраструктура», рассказал идею и мне предложили эту локацию. Подготовили документы, план и за два месяца площадку построили, — рассказал Денис Прудников, меценат, за счет которого установили детскую площадку.

Теперь на месте старой аварийной площадки установили новые качели, горку, спортивный уголок, также поставили скамейки и урны. Кроме того, по словам Алексея Тесля, директора КП «Городская инфраструктура» ДМР, планируют установить еще игровые элементы.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на улице Паторжинского строят новый МФК: как он будет выглядеть.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре в парке Глобы установили новую детскую площадку за средства меценатаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в парке Глобы установили новую детскую площадку за средства меценатаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 21:57
    Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре

    Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с Николаем Тищенко,…

    Стало известно, как в Днепре 22 июня будут действовать графики отключения света
    Новости Днепра
    Сегодня 21:10
    Стало известно, как в Днепре 22 июня будут действовать графики отключения света

    В Днепре завтра, 22 июня, будут действовать почасовые графики отключения…

    В Днепре 22 июня некоторые трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту
    Новости Днепра
    Сегодня 19:49
    В Днепре 22 июня некоторые трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту

    Завтра, 22 июня, два трамвая будут курсировать по-другому.

    Ивана –Купала 2024: новая дата праздника, традиции и что обязательно нужно сделать
    Новости Днепра
    Сегодня 18:07
    Ивана –Купала 2024: новая дата праздника, традиции и что обязательно нужно сделать

    В ночь с 23 на 24 июня отмечается праздник Ивана…

    Последние новости

    Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре
    Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре

    Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с Николаем Тищенко, которая произошла в Днепре 20 июня.

    Сегодня 21:57
    0
    просмотров
    Стало известно, как в Днепре 22 июня будут действовать графики отключения света
    Стало известно, как в Днепре 22 июня будут действовать графики отключения света

    В Днепре завтра, 22 июня, будут действовать почасовые графики отключения света.

    Сегодня 21:10
    0
    просмотров
    Может быть психически неуравновешенной: в Киеве задержали женщину, которая осквернила могилы защитников Украины
    Может быть психически неуравновешенной: в Киеве задержали женщину, которая осквернила могилы защитников Украины

    Женщину, которая поиздевалась над могилами военных, задержали правоохранители.

    Сегодня 20:39
    3
    просмотров
    В Днепре 22 июня некоторые трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту
    В Днепре 22 июня некоторые трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту

    Завтра, 22 июня, два трамвая будут курсировать по-другому.

    Сегодня 19:49
    1
    просмотров
    Зарабатывали до 10 млн грн в месяц: на Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков
    Зарабатывали до 10 млн грн в месяц: на Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков

    На Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков.

    Сегодня 19:27
    0
    просмотров
    В результате вражеской атаки на Днепропетровщину 21 июня пострадали люди
    В результате вражеской атаки на Днепропетровщину 21 июня пострадали люди

    Днем враг гасил по Никопольщине и запустил ракету в Кривой Рог.

    Сегодня 18:48
    2
    просмотров
    Сборная Украины победила Словакию в матче Евро-2024
    Сборная Украины победила Словакию в матче Евро-2024

    Национальная сборная по футболу одержала победу в матче.

    Сегодня 18:14
    2
    просмотров
    Ивана –Купала 2024: новая дата праздника, традиции и что обязательно нужно сделать
    Ивана –Купала 2024: новая дата праздника, традиции и что обязательно нужно сделать

    В ночь с 23 на 24 июня отмечается праздник Ивана Купалы. Наши предки покланялись богу Купала, который был покровителем плодоношения и цветения, отмечали его в день летнего солнцестояния. Но после принятия христианства у праздника появилось новое «название» - в честь…

    Сегодня 18:07
    3
    просмотров
    Над Землей взойдет Клубничная Луна: смогут ли ее увидеть жители Днепра
    Над Землей взойдет Клубничная Луна: смогут ли ее увидеть жители Днепра

    Днепряне смогут увидеть "Клубничную Луну".

    Сегодня 18:00
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области сотрудники ритуальной службы наживались на родственниках умерших
    В Днепропетровской области сотрудники ритуальной службы наживались на родственниках умерших

    Работники одной из ритуальных служб Днепропетровщины требовали деньги от родственников умерших.

    Сегодня 17:34
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх