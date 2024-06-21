В Днепре в парке Глобы установили новую детскую площадку за средства мецената

Об этом сообщили в отделе коммуникации Днепровского городского совета.
Нововозводимая за счет частного предпринимателя площадка находится в парке Глобы возле баскетбольного поля.
Мне захотелось сделать для детей полезное и чтобы они радовались. Ибо они – наше будущее. Вообще Днепр – город, где я вырос. Есть много приятных детских воспоминаний. Сам связался с представителями КП «Городская инфраструктура», рассказал идею и мне предложили эту локацию. Подготовили документы, план и за два месяца площадку построили, — рассказал Денис Прудников, меценат, за счет которого установили детскую площадку.
Теперь на месте старой аварийной площадки установили новые качели, горку, спортивный уголок, также поставили скамейки и урны. Кроме того, по словам Алексея Тесля, директора КП «Городская инфраструктура» ДМР, планируют установить еще игровые элементы.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на улице Паторжинского строят новый МФК: как он будет выглядеть.
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