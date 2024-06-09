В Днепре в парке Глобы люди купаются в озере

В Днепре открыли "пляжный сезон" в парке Глобы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха Днепр».

Очевидцы сняли на видео, как мужчина решил нырнуть в озеро посреди белого дня.

Даже на видео можно увидеть, что вода не подходит для купания, но мужчину это совсем не остановило.

К слову, в этом году в Днепре пляжный сезон официально проводиться не будет.

На балансе коммунальных предприятий, подчиненных Департаменту парков, находятся 3 городских пляжа: на Монастырском острове, Приднепровском и Мануйловском.

Купаться там запрещено, но можно поиграть в волейбол или просто отдохнуть у воды.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: