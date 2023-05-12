В Днепре в парке Глобы агрессивный пес вместе с владельцем напали на женщину с собакой: подробности

В Днепре собака вместе с владельцем напала на женщину.

Инцидент произошел утром 11 мая. По словам потерпевшей, она со своей собакой гуляли в песочнице в парке Глобы. В какой-то момент, на них из-за забора выскочил пес породы стаф, набросившийся на ее любимицу. Женщина утверждает, что это животное неоднократно нападало на ее собачку Монику.

На этот раз женщина пыталась защитить свою любимицу, поэтому бросилась на агрессивную собаку всем телом, чтобы удержать животное подальше от Моники.

Через несколько минут подбежал владелец агрессивного пса, и женщина высказала ему свои претензии и сказала, чтобы он убирался из парка со «своей бешеной собакой». Вместо того чтобы успокоить свое животное, он стал ругаться на женщину и толкать ее на землю. Днепрянка ударила мужчину в ответ.

По словам потерпевшей, агрессивная собака еще раз пыталась напасть на ее любимицу, пока они с мужчиной дрались. На крик сбежались посетители парка, вызвавшие полицию. Женщина утверждает, что у нее есть ушибы и синяки.

Как сообщили нам в полиции, девушка действительно обратилась к правоохранителям по этому случаю. Открыто уголовное производство по статье 126 — умышленное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений. Следствие продолжается.

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