В Днепре в отделении полиции искали взрывное устройство

В Днепре несколько десятилетий подряд людей с правого на левый берег, на острова для отдыха, на турбазы и детские лагеря и даже в другой город перевозили речные трамвайчики. На самом деле у каждой такой «маршрутки» были свои имена: «Ракета», «Метеор»,…

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