В Днепре в отделении полиции искали взрывное устройство

Об этом идет речь в сообщении на сайте горсовета Днепра.
За прошедшие сутки на спецлинию “102” поступило сообщение о заминировании отдела службы “102”.
В ходе проведения обследования на предмет взрывного устройства на месте происшествия взрывных устройств не обнаружено. Сообщение о заминировании ошибочно. Подразделения ГСЧС не привлекались.
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