В Днепре в одном из парков обустроили укрытие: может вместить до 50 человек

В Днепре в парке «Новокодакский» обустроили укрытие.

Оно расположено в подвальном помещении административного здания, расположенного возле футбольного поля.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Отмечается, что укрытие может вместить около 50 человек. Вход в него оборудован для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп. В самом укрытии есть свет и централизованное отопление. Как резервное освещение – переносные фонари. Также есть отдельно оборудованный уголок для детей.

В нем есть средства гигиены, в наличии техническая и питьевая вода, также есть два огнетушителя. Здесь всегда есть дежурный, который в случае необходимости предоставит доступ к укрытию всем желающим, – сообщили в горсовете.

Напомним, ранее мы писали, что в шести парках Днепра появились укрытия: где они находятся.

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