В Днепре в одной из поликлиник живет пушистый красавец: ему ищут новый дом

В поликлинике, что на улице Софьи Ковалевской, медики приютили серого котика.
Об этом сообщает днепрянка Виктория Украинская в Фейсбуке.
Сейчас пушистику ищут дом.
По словам Виктории, котику где-то год-полтора, он очень ласковый и пушистый.
Поэтому, если вы хотите забрать красавца себе, обратитесь в регистратуру поликлиники.
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