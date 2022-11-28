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В Днепре в одной из поликлиник живет пушистый красавец: ему ищут новый дом

Сегодня 17:23
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Возможно, именно вы сможете забрать пушистика себе.

Новости Днепра про В Днепре в одной из поликлиник живет пушистый красавец: ему ищут новый дом

В поликлинике, что на улице Софьи Ковалевской, медики приютили серого котика.

Об этом сообщает днепрянка Виктория Украинская в Фейсбуке.

Сейчас пушистику ищут дом.

По словам Виктории, котику где-то год-полтора, он очень ласковый и пушистый.

Поэтому, если вы хотите забрать красавца себе, обратитесь в регистратуру поликлиники.

Новости Днепра про В Днепре в одной из поликлиник живет пушистый красавец: ему ищут новый дом

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