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В Днепре в очереди у McDonald’s заметили «скорую»

Сегодня 18:01
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В Днепре вблизи Макдональза заметили стоящую в очереди скорую.

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Об этом сообщают днепряне в соцсетях.

Карету скорой заметили в очереди на МакДрайв в заведении на Подстанции.

В комментариях к сообщению горожане пожелали медикам вкусного обеда и возмутились тем, что никто не согласился уступить свое место в очереди.

Я бы на их месте еще и маячок врубил, – шутят днепряне.

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