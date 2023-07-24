В Днепре в очереди у McDonald’s заметили «скорую»

Об этом сообщают днепряне в соцсетях.
Карету скорой заметили в очереди на МакДрайв в заведении на Подстанции.
В комментариях к сообщению горожане пожелали медикам вкусного обеда и возмутились тем, что никто не согласился уступить свое место в очереди.
Я бы на их месте еще и маячок врубил, – шутят днепряне.
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