В Днепре в очереди у McDonald’s заметили «скорую»

Я бы на их месте еще и маячок врубил, – шутят днепряне.

В комментариях к сообщению горожане пожелали медикам вкусного обеда и возмутились тем, что никто не согласился уступить свое место в очереди.

Карету скорой заметили в очереди на МакДрайв в заведении на Подстанции.

Об этом сообщают днепряне в соцсетях.

Для мобилизации в ВСУ или получения отсрочки военнообязанный в Днепре…

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Как в Днепре обжаловать решение военно-лечебной комиссии и что для этого нужно Для мобилизации в ВСУ или получения отсрочки военнообязанный в Днепре должен пройти медкомиссию, которая и определяет годность к службе в армии. Где и когда будет проводится медкомиссия должно быть указано в повестке. Такую же комиссию проходят военные после получения ранений. 2 просмотров