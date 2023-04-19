В Днепре в очередной раз за вечер раздались взрывы: что известно

В Днепре слышали взрывы.

В среду, вечером 19 апреля, в Днепре раздалось несколько мощных взрывов.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, в городе работают силы противовоздушной обороны. Предварительно есть несколько сбитых «шахедов».

Точную цифру и последствия атаки ждем от Воздушных сил.

Сейчас тревога продолжается и есть угроза новых ударов, поэтому лучше отойти от окон и направиться к укрытию.

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