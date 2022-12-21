В Днепре в общежитии аграрного университета 5 дней нет света: комментарии студентов и администрации

В общежитии №2 аграрного университета пятый день нет света.

По словам студентов, живущих в общежитии, свет исчез из-за того, что сгорел кабель.

Причина: сгоревший кабель, который не выдержал скачки электроэнергии из-за аварийных отключений, – говорится в сообщении студентов в соцсети.

Кроме того, студенты пишут, что после этого у них забрали все электроприборы, а затем заставили копать траншею, чтобы найти кабель.

Мы решили обратиться в администрацию вуза за комментарием. Проректор по административно-хозяйственной работе Сергей Курбацкий нам сообщил, что да, света действительно нет. Он исчез в ночь с 16 на 17 декабря. Но причина, по его словам, не в аварийных отключениях, а в том, что кабель был перегружен разными электроприборами.

Да, у студентов действительно изымали технику, но только ту, которую запрещено использовать в соответствии с условиями проживания в общежитии: электрочайники, водонагреватели, обогреватели и т.д. Но, по словам проректора, все они подписаны и будут возвращены студентам, когда те будут ехать домой или когда закончится отопительный сезон.

К тому же яму жителей общежития никто не заставлял копать, это делали специалисты.

Сергей Курбацкий отметил, что ремонтные работы проводятся, уже сегодня, если все будет хорошо, свет должен появиться в комнатах жителей общежития №2.

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