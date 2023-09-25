В Днепре в Новокодакском районе заметили черный дым: что произошло

Сегодня, 25 сентября, в Новокодакском районе горожане заметили черный дым.

Как выяснилось, на улице Старый Вал горел частный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 13:02.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в комнате одноэтажного жилого дома и пламя перекинулось на крышу.

Пожар локализовали в 13:16 и ликвидировали в 13:48. Огонь уничтожил имущество в комнате и повредил конструкцию крыши. Общая площадь пожара составила 70 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Савченко горела квартира в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли бабушку.

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