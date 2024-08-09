Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре в ночь на 9 августа слышали взрывы: что известно

Сегодня 06:55
просмотров

Вночі у Дніпрі пролунали вибухи.

Новости Днепра про В Днепре в ночь на 9 августа слышали взрывы: что известно

В ночь на пятницу 9 августа во время воздушной тревоги некоторые днепряне слышали взрывы, первый раздался около 00:36, другой – в 01:20.

По состоянию на 06:55 известно, что за минуту до тревоги, объявленной в 23:11, воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БПЛА.

Новости Днепра про В Днепре в ночь на 9 августа слышали взрывы: что известно

Перед первым взрывом сообщалось о движении ударных дронов в направлении Днепра и Павлограда. Перед следующим – о продолжении движения БпЛА над Днепропетровщиной.

Отбой объявили в 04.15. Во время следующей воздушной тревоги, продолжавшейся с 06:10 до 06:44, было тихо. Пока все спокойно.

Ожидаем официальную информацию от ОВА.

Напомним, вчера над Днепропетровщиной сбили вражеский разведывательный дрон.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре в ночь на 9 августа слышали взрывы: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в ночь на 9 августа слышали взрывы: что известноРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области враг начал применять зажигательные боеприпасы с термитом
    Новости Днепра
    Вчера 20:02
    В Днепропетровской области враг начал применять зажигательные боеприпасы с термитом

    Зажигательными снарядами бьют по Днепропетровщине.

    На Днепропетровщине жена убила мужа из-за ревности
    Новости Днепра
    Вчера 19:23
    На Днепропетровщине жена убила мужа из-за ревности

    Убийство из-за ревности произошло на Днепропетровщине.

    В Днепре из-за ремонта дома, в который попала ракета, перенесут остановку на площади Вокзальной
    Новости Днепра
    Вчера 18:40
    В Днепре из-за ремонта дома, в который попала ракета, перенесут остановку на площади Вокзальной

    На Вокзальной площади перенесут остановки.

    Как недостроенный особняк превратился в «таможку»: необычная история здания университета в Днепре
    Новости Днепра
    Вчера 17:49
    Как недостроенный особняк превратился в «таможку»: необычная история здания университета в Днепре

    Многие корпуса вузов Днепра возводились на пустырях. Яркий пример –…

    Последние новости

    Погода на 9 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Погода на 9 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    В Днепре местная Леди Гага «соревновалась» в эпатажности с известнейшим пранкером города
    В Днепре местная Леди Гага «соревновалась» в эпатажности с известнейшим пранкером города

    Днепровскую Леди Гагу заметили в компании одного из известнейших пранкеров города.

    Вчера 22:14
    1
    просмотров
    Жан Беленюк получил для Украины «бронзу» на Олимпиаде во время своего последнего в спортивной карьере боя
    Жан Беленюк получил для Украины «бронзу» на Олимпиаде во время своего последнего в спортивной карьере боя

    Жан Беленюк стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе.

    Вчера 21:21
    1
    просмотров
    Украинец завоевал «серебро» на Олимпиаде-2024 в греко-римской борьбе
    Украинец завоевал «серебро» на Олимпиаде-2024 в греко-римской борьбе

    Еще одно "серебро" в "кармане" Украины на Олимпиаде.

    Вчера 20:48
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области враг начал применять зажигательные боеприпасы с термитом
    В Днепропетровской области враг начал применять зажигательные боеприпасы с термитом

    Зажигательными снарядами бьют по Днепропетровщине.

    Вчера 20:02
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине жена убила мужа из-за ревности
    На Днепропетровщине жена убила мужа из-за ревности

    Убийство из-за ревности произошло на Днепропетровщине.

    Вчера 19:23
    0
    просмотров
    В Днепре из-за ремонта дома, в который попала ракета, перенесут остановку на площади Вокзальной
    В Днепре из-за ремонта дома, в который попала ракета, перенесут остановку на площади Вокзальной

    На Вокзальной площади перенесут остановки.

    Вчера 18:40
    0
    просмотров
    Как недостроенный особняк превратился в «таможку»: необычная история здания университета в Днепре
    Как недостроенный особняк превратился в «таможку»: необычная история здания университета в Днепре

    Многие корпуса вузов Днепра возводились на пустырях. Яркий пример – студгородок ДНУ, другие были построены на месте различных зданий, например, корпуса и общежития бывшего ДИИТа были возведены на месте городских дач. А некоторые учебные заведения были построены на месте усадеб.…

    Вчера 17:49
    1
    просмотров
    Теперь на велосипедах: в Днепре придумали новый способ грабежа горожан
    Теперь на велосипедах: в Днепре придумали новый способ грабежа горожан

    В Днепре велосипедист ограбил прохожего.

    Вчера 17:48
    2
    просмотров
    Польза морковного сока: интересные факты и советы
    Польза морковного сока: интересные факты и советы

    Интересная информация!

    Вчера 17:35
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх