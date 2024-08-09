В Днепре в ночь на 9 августа слышали взрывы: что известно

Вночі у Дніпрі пролунали вибухи.

В ночь на пятницу 9 августа во время воздушной тревоги некоторые днепряне слышали взрывы, первый раздался около 00:36, другой – в 01:20.

По состоянию на 06:55 известно, что за минуту до тревоги, объявленной в 23:11, воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БПЛА.

Перед первым взрывом сообщалось о движении ударных дронов в направлении Днепра и Павлограда. Перед следующим – о продолжении движения БпЛА над Днепропетровщиной.

Отбой объявили в 04.15. Во время следующей воздушной тревоги, продолжавшейся с 06:10 до 06:44, было тихо. Пока все спокойно.

Ожидаем официальную информацию от ОВА.

Напомним, вчера над Днепропетровщиной сбили вражеский разведывательный дрон.

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