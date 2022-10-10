В Днепре в некоторых районах нет воды, возможны перебои по всему городу

В Днепре, в связи с перебоями в электроснабжении, временно прекращено водоснабжение:
ул. Кожемяки,
ул. Дарницкая,
ул. Путиловская,
ул. Девичья,
ул. Знаменовская и прилегающие улицы.
Также в связи с возможными перебоями с энергоснабжением, возможны перебои с водой и другими адресами. Коммунальщики будут принимать все меры для скорейшего восстановления водоснабжения в полном объеме.
Читайте также:
Автор:
С самого утра в Днепре и по всей Украине прошла…
Возможны перебои со светом.
Движение временно приостановлено.
6 жовтня в медсанчастині при військовій частині зупинилося серце старшого…
С самого утра в Днепре и по всей Украине прошла массированная ракетная атака. Враг выпустил десятки ракет. Обстрел начался в то время, когда много людей находилось на улице. Журналисты dnepr.info решили напомнить, что нужно делать в такой ситуации если вы…
Минобразования рекомендует школам по всей Украине до 14 октября перейти на онлайн-обучение.
Сегодня российские оккупанты с самого утра терроризируют украинцев массированным ракетным ударом.
Возможны перебои со светом.
Сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Утром 10 октября вся Украина слышит мощные взрывы.
Сегодня утром россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Движение временно приостановлено.
Сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровщине и всей Украине. К сожалению, есть раненые и погибшие среди мирного населения, последствия уточняются.
Российские оккупанты сегодня утром нанесли массированный ракетный удар по Днепру и по всей Украине.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!