В Днепре в мусорном баке нашли гранату: комментарий полиции

Гранату обнаружили бездомные в мусорном баке в одном из дворов на улице Косиора. На место вызвали правоохранителей. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Там «dnepr.info» сообщили, что найден был пустой корпус от гранаты.
«На месте работали правоохранители, как выяснилось это пустой корпус гранаты», — отметила представитель полиции Алина Стадник.
Напомним, если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните по телефону “101” или “102”!
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