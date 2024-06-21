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В Днепре в мусорном баке нашли гранату: комментарий полиции

Сегодня 13:11
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В Днепре обнаружили гранату среди мусора.

Новости Днепра про В Днепре в мусорном баке нашли гранату: комментарий полиции

Гранату обнаружили бездомные в мусорном баке в одном из дворов на улице Косиора. На место вызвали правоохранителей. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Там «dnepr.info» сообщили, что найден был пустой корпус от гранаты.

«На месте работали правоохранители, как выяснилось это пустой корпус гранаты», — отметила представитель полиции Алина Стадник.

Напомним, если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните по телефону “101” или “102”!

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Новости Днепра про В Днепре в мусорном баке нашли гранату: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в мусорном баке нашли гранату: комментарий полицииРусский

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