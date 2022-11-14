В Днепре в многоэтажке на Набережной Победы сгорела квартира

В Днепре сгорела квартира.

Об этом рассказали днепровские спасатели.

Около 10 часов 14 ноября к пожарным обратились местные жители, которые рассказали, что в одной из квартир многоэтажки по улице Набережная Победы произошел пожар.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло в трехкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже 12-этажного жилого дома.

Спасатели оперативно потушили пожар. Погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожена мебель, повреждено домашнее имущество, отделка стен и потолка в одной из комнат квартиры на общей площади 20 кв.

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