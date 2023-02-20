В Днепре в Ломовском канале было обнаружено тело неизвестного мужчины

Вечером 20 февраля на «101» поступило сообщение о том, что в Ломовском канале Днепра, неподалеку от улицы Высоцкого, обнаружено тело без признаков жизни.

Об этом говорится на сайте ГСЧС области.

Труп находился на расстоянии шести метров от берега.

Чрезвычайники с помощью веревки достали тело утопленника из водоема на берег и передали работникам Нацполиции для дальнейшей экспертизы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: