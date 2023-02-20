В Днепре в Ломовском канале было обнаружено тело неизвестного мужчины

Об этом говорится на сайте ГСЧС области.
Труп находился на расстоянии шести метров от берега.
Чрезвычайники с помощью веревки достали тело утопленника из водоема на берег и передали работникам Нацполиции для дальнейшей экспертизы.
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