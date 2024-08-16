В Днепре в «квартале муравьедов» появились новые жители (ФОТО)

В Днепре становится больше муравьедов.

В так называемом «квартале муравьедов» появились новые жители — чумаки на муравьедах.

Фотографией поделилась гид Днепра Инна Спириденкова на своей странице в Instagram.

На ней изображены два больших муравьеда с тележкой, на которой едет чумак. Возле стенописи надпись «чумаки на мурахоїдах» и дата, когда появился рисунок — 2 июля 2024 года. Автор рисунка – Сергей Гресс.

Еще один муравьед появился на железной двери. Он задумчиво сидит с закрытыми глазами. Над ним надпись «сиджу і думку думаю…» и месяц со звездами.

Сергей Гресс создатель «квартата муравьедов», насчитывающий около 11 работ. «Квартал муравьедов» — это неофициальное название района, известного своими яркими и оригинальными рисунками, на котором изображены муравьеды. Их тема варьируется от абстрактных композиций до более реалистичных.

В гугле есть геолокация «квартала муравьедов». Находится он в центре по адресу ул. Троицкая, 5. Также в поисковике показаны фотографии нарисованных муравьедов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: