В Днепре в «квартале муравьедов» появились новые жители (ФОТО)

В так называемом «квартале муравьедов» появились новые жители — чумаки на муравьедах.
Фотографией поделилась гид Днепра Инна Спириденкова на своей странице в Instagram.
На ней изображены два больших муравьеда с тележкой, на которой едет чумак. Возле стенописи надпись «чумаки на мурахоїдах» и дата, когда появился рисунок — 2 июля 2024 года. Автор рисунка – Сергей Гресс.
Еще один муравьед появился на железной двери. Он задумчиво сидит с закрытыми глазами. Над ним надпись «сиджу і думку думаю…» и месяц со звездами.
Сергей Гресс создатель «квартата муравьедов», насчитывающий около 11 работ. «Квартал муравьедов» — это неофициальное название района, известного своими яркими и оригинальными рисунками, на котором изображены муравьеды. Их тема варьируется от абстрактных композиций до более реалистичных.
В гугле есть геолокация «квартала муравьедов». Находится он в центре по адресу ул. Троицкая, 5. Также в поисковике показаны фотографии нарисованных муравьедов.
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