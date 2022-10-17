В Днепре в куске мяса из местного магазина нашли иглу

В куске мяса, купленном в местном магазине, обнаружили кусок иглы.

Об этом рассказала днепрянка Валентина Бердык.

По словам женщины, она приобрела мясо в местном магазине по проспекту Героев. Уже после приготовления внутри свинины заметили иглу от шприца, которую чуть не проглотил ребенок.

Валентина принесла мясо в магазин и пожаловалась на неприятную находку. Продавцы не отреагировали на жалобу и отказались возвращать деньги.

В комментариях к посту днепряне тоже жаловались на этот магазин. Местные жители рассказывают, что продавцы накалывают мясные изделия жидкостью, чтобы они весили больше. Наверное, именно поэтому внутрь куска свинины попала игла.

Будьте аккуратны, наверное, лучше отказаться от стейка.

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