В Днепре в KFC возле вокзала нашли боеприпасы: комментарий полиции

В Днепре в KFC, что на площади Вокзальной, нашли боеприпасы.
Об опасной находке в полицию сообщила администратор заведения, отмечают местные Telegram-каналы.
Предварительно известно, что во время уборки туалета для мужчин сотрудник KFC обнаружил там пакет с коробками, на которых обозначена маркировка патронов калибра 5,45. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители. После осмотра они изъяли 240 боеприпасов.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info спикер Днепровского районного управления полиции Алина Стадник сообщила, что происшествие зафиксировано, все обстоятельства выясняют правоохранители.
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Александра Лучка
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