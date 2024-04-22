В Днепре в KFC возле вокзала нашли боеприпасы: комментарий полиции

Правоохранители изъяли 240 патронов калибра 5,45.

В Днепре в KFC, что на площади Вокзальной, нашли боеприпасы.

Об опасной находке в полицию сообщила администратор заведения, отмечают местные Telegram-каналы.

Предварительно известно, что во время уборки туалета для мужчин сотрудник KFC обнаружил там пакет с коробками, на которых обозначена маркировка патронов калибра 5,45. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители. После осмотра они изъяли 240 боеприпасов.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info спикер Днепровского районного управления полиции Алина Стадник сообщила, что происшествие зафиксировано, все обстоятельства выясняют правоохранители.

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