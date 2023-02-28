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В Днепре в KFC нашли гранаты: комментарий полиции

Сегодня 14:54
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Вчера, 27 февраля, в KFC в Центральном районе города работники заведения в вентиляции обнаружили четыре гранаты.

Новости Днепра про В Днепре в KFC нашли гранаты: комментарий полиции

Отмечается, что это были «Ф-1», 2 «РГН» и «М-50».

Как нам сообщили в полиции, правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к указанному факту.

Важно: если вы где-то на улице, в общественном месте или транспорте заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Сразу звоните в полицию!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле одного из ТРЦ была замечена группа подростков.

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