В Днепре в KFC нашли гранаты: комментарий полиции

Отмечается, что это были «Ф-1», 2 «РГН» и «М-50».
Как нам сообщили в полиции, правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к указанному факту.
Важно: если вы где-то на улице, в общественном месте или транспорте заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Сразу звоните в полицию!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле одного из ТРЦ была замечена группа подростков.
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Александра Лучка
Автор:
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