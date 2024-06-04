В Днепре в кафе на Баррикадный мужчина устроил стрельбу и ранил охранника

В Днепре посетитель кафе устроил стрельбу и ранил охранника.

Вечером 1 июня, на улице Баррикадной, неизвестный мужчина начал стрельбу.

Известно, что в местном кафе случился конфликт между посетителями. В сеть выложили видео с камер видеонаблюдения этого заведения. На записи видно, как кто-то швыряет бутылку вина в толпу, после чего начинается потасовка

По словам очевидцев, стало известно, что один из ребят обзывал девушек нецензурной лексикой, после чего они позвали, вероятно, охранника заведения.

В ходе спора мужчина, который оскорблял девушек, начал стрелять и подрезал предполагаемого охранника заведения. После всего совершенного он сел в машину и уехал.

Представитель Днепровского районного управления полиции Алины Стадник сообщила нам, что по данному факту возбуждено уголовное производство. Больше информации правоохранители пока предоставить не могут.

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