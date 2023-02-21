В Днепре в горящем доме нашли тело мужчины

Как рассказали днепровские спасатели, утром 21 февраля им поступило сообщение о том, что на улице Гусина в Амур-Нижнепровском районе Днепра загорелось здание.
Приехав по вызову, спасатели увидели, что горит частный дом. Возгорание началось в одной из комнат. Во время тушения пожара, пожарные нашли тело мужчины без признаков жизни. Его возраст и личность устанавливаются.
Через 10 минут возгорания потушили. Огонь успел повредить домашнее имущество в доме. Причины пожара устанавливаются.
Напомним, ранее мы писали о пожаре в городе Покров, во время которого спасатели спасли двух человек. А в Днепре посреди реки на льдине заметили человека.
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