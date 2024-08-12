В Днепре в «Еве» заметили паука, похожего на тарантула (ВИДЕО)

В местных Telegram-каналах распространили видео, на котором можно увидеть интересного паука, ползущего «по делам». По словам очевидцев, заметили членистоного в одном из магазинов «Ева» в Днепре.
В комментариях к публикации местные отмечают, что это, вероятно, южнорусский тарантул, или что он относится к семье пауков-волков.
К сожалению, из-за низкого качества видео трудно сказать точно его вид, однако заметно, что паук небольшого размера и не выглядит агрессивным. Некоторые пользователи Telegram, заметив небольшой кусок пыли на его конечности, даже шутят, что паук пришел за покупками.
У него пакет на лапе. Оставьте в покое паука. За шампунькой пришел, – отметил один из комментаторов.
Несмотря на дискуссии относительно того, к какому роду относится замеченный члениностоногий, большее количество комментаторов призывает не трогать его, ведь тарантулы обычно не нападают первыми.
Заметим, что в этом году в разных регионах Украины, в том числе и Днепропетровщина, все чаще отмечают ядовитых пауков. В частности, в июле местные заметили ядовитого желтого паука, а в июне – ядовитого паука-мокрицу. Также недавно в Кривом Роге возле подъезда дома засняли тарантула. Несмотря на это массовых обращений об укусах пауков в Украине не было.То, что некоторые ядовитые пауки активизировались – нормальное явление во время жары.
Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения опровергли миф о нашествии пауков на территории Украины.
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