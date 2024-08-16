В Днепре в эти выходные четыре трамвая кардинально изменят направление движения

В Днепре в эти выходные некоторые трамваи изменят схему движения.

Об этом сообщили в департаменте транспорта.

В эти выходные, 17 и 18 августа, будут действовать изменения в работе трамваев №5, №12, №14, №17.

– трамваи №5 будут курсировать от Университета науки и технологий до ул. Николая Руденко, без заезда на ж/м Западный;

– трамваи №12 будут курсировать от Завода Металлоизделий до ул. Николая Руденко, без заезда на пл. Старомостову;

– трамваи №14 будут курсировать от Железнодорожного вокзала через просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича – ул. Львовскую. Для удобства пассажиров введена дополнительная остановка «просп. Леси Украинки» за перекрестком с ул. Степана Бандеры. Далее – по своему маршруту.

– трамваи №17 временно не будут курсировать.

Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на перекрестке просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: