В Днепре в эти выходные четыре трамвая кардинально изменят направление движения

Об этом сообщили в департаменте транспорта.
В эти выходные, 17 и 18 августа, будут действовать изменения в работе трамваев №5, №12, №14, №17.
– трамваи №5 будут курсировать от Университета науки и технологий до ул. Николая Руденко, без заезда на ж/м Западный;
– трамваи №12 будут курсировать от Завода Металлоизделий до ул. Николая Руденко, без заезда на пл. Старомостову;
– трамваи №14 будут курсировать от Железнодорожного вокзала через просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича – ул. Львовскую. Для удобства пассажиров введена дополнительная остановка «просп. Леси Украинки» за перекрестком с ул. Степана Бандеры. Далее – по своему маршруту.
– трамваи №17 временно не будут курсировать.
Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на перекрестке просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры.
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