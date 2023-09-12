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В Днепре в эту субботу будет работать ботсад: подробности

Сегодня 10:40
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Новости Днепра про В Днепре в эту субботу будет работать ботсад: подробности

В эту субботу, 16 сентября, ботанический сад ДНУ откроет свои двери для днепрян и гостей города. Он будет работать с 10:00 до 16:00.

Об этом сообщили на странице ботсада в ФБ.

Дорогие друзья! В эту субботу 16 сентября ботанический сад снова будет открыт для посещения. Время работы с 10:00 до 16:00. Вход с ул. Бронетанковая через административный корпус, – говорится в сообщении.

Отмечается, что для гостей будет работать экспозиционная оранжерея, планируется проведение экскурсий по саду. Кроме того, все желающие смогут приобрести себе растения: комнатные, декоративные древесно-кустарниковые, плодовые кустарники и т.п.

Новости Днепра про В Днепре в эту субботу будет работать ботсад: подробности

Новости Днепра про В Днепре в эту субботу будет работать ботсад: подробности

Стоимость билетов:

  • взрослые – 45 грн;
  • дети от 7 до 14 лет – 15 грн;
  • дети до 7 лет — бесплатно;
  • переселенцы и участники боевых действий – 15 грн (при предъявлении удостоверения);
  • дети переселенцев и участников боевых действий – 9 грн.

Вход в оранжерею и экскурсии оплачиваются отдельно. Все виды билетов можно приобрести в кассе на входе.

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