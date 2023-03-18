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В Днепре в ДТП пострадала девятилетняя девочка: что случилось

Сегодня 15:37
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В субботу, 18 марта, в Днепре на перекрестке улиц Бориса Кротова и Краснопольской произошла авария. В результате столкновения двух автомобилей пострадала маленькая пассажирка.

Новости Днепра про В Днепре в ДТП пострадала девятилетняя девочка: что случилось

ДТП произошло примерно в 10 утра. Об этом сообщает «Репортер».

По словам свидетелей, водитель автомобиля марки Fiat Linea при изменении направления движения не убедился в безопасности маневра и спровоцировал столкновение с машиной Daewoo Lanos. В салоне второй легковушки находилась пассажирка 2013 года рождения.

Девочку с травмами госпитализировали в больницу на «скорой». Медики установили предварительный диагноз — «ушиб лобной области головы и гематомы».

Обстоятельства и детали аварии выясняют правоохранители.

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