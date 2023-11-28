В Днепре в декабре из-за ремонтных работ будут выключать газ: адреса

На этот раз адресов очень мало. Пока, по данным Днепровского филиала «Газсети», голубого топлива не будет по двум адресам.
В связи с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения в декабре текущего года будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов ряда жилых домов:
Так, газа 1 декабря не будет:
— пров. Васильевский, 6
— ул. Осенняя, 11а
В день проведения работ владельцы газифицированных помещений должны впустить ремонтников к себе в жилище. Газ вернут, как только все работы будут завершены.
Как отметили в компании, деньги на ремонты берут из средств, которые потребители платят за поставки газа, поэтому настоятельно рекомендуют не накапливать долги.
Обратите внимание! Оплачивать нужно до 20 числа по следующим реквизитам:
ДНЕПРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗОРОЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ УКРАИНЫ»
код ЕГРПОУ 45087207
п/с UA463054820000026037301034216 в АО «Ощадбанк»
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