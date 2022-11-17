В Днепре в Чечеловском районе развернут пункт приема граждан

Если вам нужна помощь, вы можете обратиться в отделения полиции или обратиться на линию «102»

Пункт приема заявлений развернут по адресу: во дворе дома по улице Криворожская, 6.

На месте обстрела в Чечеловском районе развернут пункт приема граждан, пострадавших в результате вражеских обстрелов во дворе пострадавшего дома.

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