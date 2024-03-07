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  • В Днепре в бомбоубежище построили уникальную вертикальную ферму: одна из самых больших в Украине

В Днепре в бомбоубежище построили уникальную вертикальную ферму: одна из самых больших в Украине

Сегодня 11:46
просмотров

На этой ферме выращивают базилик, салат, кориандр, рукколу, мизуну, горчицу.

Новости Днепра про В Днепре в бомбоубежище построили уникальную вертикальную ферму: одна из самых больших в Украине

Украинцы — несокрушимая нация, которая способна побороть все. Как пример – история Виктора, который построил одну из самых больших в Украине вертикальных ферм прямо в бомбоубежище Днепра.

Историю уникальной фермы рассказала Влада Миколюк на своей странице в Facebook.

История Виктора — это сюжет для Netflix-сериала. Потому что первая ферма Виктора родилась в одном из помещений аэропорта, которое было полностью уничтожено ракетами рф. Это его не остановило и версию 2.0 он отстроил в бомбоубежище. Только-только наладил все процессы — блэкаут. Зелень в вертикальной ферме питается энергией светодиодов. Три дня темноты — это точка невозврата, после которой зелень не реанимировать. Зелени на ферме — на полмиллиона гривен. Но все, что оставалось — немедленно срезать и раздать зелень в торговые точки за ту цену, за которую они готовы забрать, — рассказывает Влада.

Новости Днепра про В Днепре в бомбоубежище построили уникальную вертикальную ферму: одна из самых больших в Украине

Новости Днепра про В Днепре в бомбоубежище построили уникальную вертикальную ферму: одна из самых больших в Украине

Несмотря на все трудности, Виктор и дальше развивает свою уникальную ферму — сегодня на ней он выращивает базилик, салат, кориандр, рукколу, мизуну, горчицу. Но львиную долю площади фермы мужчина оставляет под тайные агро-эксперименты, чтобы продолжать совершенствовать технологию.

Так, многочисленные эксперименты помогли разработать передовую систему гидропоники, что в дальнейшем сделало ферму самой продуктивной в Украине и увеличило производство зелени вдвое: с 1,5 до 3 кг на м², — отмечает Влада Миколюк.

Новости Днепра про В Днепре в бомбоубежище построили уникальную вертикальную ферму: одна из самых больших в Украине

Новости Днепра про В Днепре в бомбоубежище построили уникальную вертикальную ферму: одна из самых больших в Украине

Новости Днепра про В Днепре в бомбоубежище построили уникальную вертикальную ферму: одна из самых больших в Украине

По ее словам, зелень с фермы Виктора пользуется популярностью у многих рестораторов и аграриев. Кроме того, при содействии Виктора в ОАЭ появилась первая украинская вертикальная ферма на 600 квадратных метров. В дальнейшем у мужчины тоже много планов — гигантская тюльпановая плантация и микроклонирование, а также — реализация проекта собственной вертикальной фермы в немецком Райне.

Виктор — из тех, кто двигает украинскую науку вперед и делает ее супервостребованной в мире, — отметила Влада Миколюк.

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