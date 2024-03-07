В Днепре в бомбоубежище построили уникальную вертикальную ферму: одна из самых больших в Украине

Украинцы — несокрушимая нация, которая способна побороть все. Как пример – история Виктора, который построил одну из самых больших в Украине вертикальных ферм прямо в бомбоубежище Днепра.
Историю уникальной фермы рассказала Влада Миколюк на своей странице в Facebook.
История Виктора — это сюжет для Netflix-сериала. Потому что первая ферма Виктора родилась в одном из помещений аэропорта, которое было полностью уничтожено ракетами рф. Это его не остановило и версию 2.0 он отстроил в бомбоубежище. Только-только наладил все процессы — блэкаут. Зелень в вертикальной ферме питается энергией светодиодов. Три дня темноты — это точка невозврата, после которой зелень не реанимировать. Зелени на ферме — на полмиллиона гривен. Но все, что оставалось — немедленно срезать и раздать зелень в торговые точки за ту цену, за которую они готовы забрать, — рассказывает Влада.
Несмотря на все трудности, Виктор и дальше развивает свою уникальную ферму — сегодня на ней он выращивает базилик, салат, кориандр, рукколу, мизуну, горчицу. Но львиную долю площади фермы мужчина оставляет под тайные агро-эксперименты, чтобы продолжать совершенствовать технологию.
Так, многочисленные эксперименты помогли разработать передовую систему гидропоники, что в дальнейшем сделало ферму самой продуктивной в Украине и увеличило производство зелени вдвое: с 1,5 до 3 кг на м², — отмечает Влада Миколюк.
По ее словам, зелень с фермы Виктора пользуется популярностью у многих рестораторов и аграриев. Кроме того, при содействии Виктора в ОАЭ появилась первая украинская вертикальная ферма на 600 квадратных метров. В дальнейшем у мужчины тоже много планов — гигантская тюльпановая плантация и микроклонирование, а также — реализация проекта собственной вертикальной фермы в немецком Райне.
Виктор — из тех, кто двигает украинскую науку вперед и делает ее супервостребованной в мире, — отметила Влада Миколюк.
Читайте также:
Автор:
В Украине уже несколько лет наравне с обычной бумажной трудовой…
Трамвай №12 "дал угла" на перекрестке улицы Фабра и проспекта…
Звание «почетный гражданин Екатеринослава» в городе начали присваивать с 1860-х…
Псевдоволонтерку из Кривого Рога, которая спускала собранные на ВСУ деньги…
В Украине уже несколько лет наравне с обычной бумажной трудовой книгой в ходу и цифровая трудовая книжка. Они не исключают друг друга, и работник одновременно может использовать и традиционную книжку, и цифровую ее версию. Также, помимо этого каждый сотрудник может…
Трамвай №12 "дал угла" на перекрестке улицы Фабра и проспекта Леси Украинки (ранее – Пушкина).
Пиротехники ГСЧС изъяли авиабомбу!
Звание «почетный гражданин Екатеринослава» в городе начали присваивать с 1860-х годов. Чести удостаивались жители, внесшие большой вклад в развитие города или улучшение условий для его жителей. Получить это звание могли горожане разных сословий. До 1915 года в Екатеринославе почетными гражданами…
Полезная информация!
Предварительно, у ребенка врачи диагностировали термические ожоги кистей и предплечий.
Псевдоволонтерку из Кривого Рога, которая спускала собранные на ВСУ деньги в казино, задержали в Киеве.
Бывает и такое.
В Каменском Днепропетровской области спасали мужчину, который подавился едой.
В Днепре скончался артист балета Тарас Биленко.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!