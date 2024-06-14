В Днепре в больницу подбросили 6-месячную девочку

В Днепре неизвестные подбросили в роддом одного из медучреждений ребенка.

Шестимесячную девочку оставили в родильном отделении больницы Днепра, пишет Суспільне. Медики говорят, что ребенок полностью здоров.

В больнице отметили, что такой инцидент у них впервые. Работники медучреждения предполагают, что это связано с тем, что учреждение имеет родильное отделение, которое по мнению тех, кто оставил младенца, могло бы обеспечить надлежащую заботу.

Семь килограммов веса, 61 сантиметр роста. И, к сожалению, с записками (ее — ред.) оставили. Мы сегодня с социальными службами решим, что будет дальше. Хотим, чтобы она попала в хорошие руки, — говорит главврач медучреждения.

Напомним, в Днепропетровской области у женщины преждевременно начались роды: ребенок родился в карете скорой.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: