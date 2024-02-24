В Днепре в больнице скончался 10-летний мальчик

Об этом сообщает издание «Информатор» со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.
В больницу ребенка привезла бабушка, мальчик был в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, у него была острая форма пневмонии. Врачи почти час боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось.
Полиция зафиксировала факт смерти и квалифицировала ее как естественную.
Недавно мы писали о том, что в Днепре в заброшенном здании убили мужчину в военной форме.
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