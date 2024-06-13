В Днепре в АТБ неизвестный бросался на людей с ножом: комментарий полиции

Об этом сообщают местные жители в местных Telegram каналах.
По предварительной информации, событие произошло на улице Антоновича в супермаркете АТБ. По словам свидетелей, там неизвестный «дед» без причины начал бросаться на людей с холодным оружием.
Известно, что мужчина вонзил нож в человека, а также в ногу неравнодушного жителя, пытавшегося отобрать оружие.
На одном из фото, которым поделились в сети, видны лужи крови и раненого мужчины, которому полицейский оказывает первую помощь подручными средствами. Вероятно, пострадавший был ранен в сторону, ближе к ребер, а также можно заметить колотые раны на животе.
Корреспонденты dnepr.info получили комментарий от пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:
Событие зафиксировано, причастное лицо установлено, более подробная информация будет позже.
Напомним, сегодня мы писали, что на Днепропетровщине во время ссоры мужчина до смерти избил знакомого.
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