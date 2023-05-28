В Днепре в АТБ наводнение из-за мощного ливня, а в салонах троллейбусов стоит вода (ВИДЕО)

Сильный ливень накрыл центральные районы города и натворил беды. В частности, в АТБ по улице Титова с потолка льется вода. Скрывшиеся от непогоды в супермаркете покупатели снимают водопад на входе в помещение.
А вот такая ситуация в троллейбусе, курсирующем через центр города. Именно этот район больше всего страдает от непогоды. Вода залилась прямо в салон. Транспорт не едет, а плывет. Наверное, пора брать гондолы.
А вот вблизи КФС на улице Королевы Елизаветы запечатлели трогательную картину. На видео, которое опубликовали днепряне, видно мужчина, который несет свою любимую на спине, а сам бредет через лужу, образовавшуюся из-за ливня.
Авторы видео не сдерживают эмоций и восхищаются «днепровским рыцарем».
Напомним, сегодня после обеда Днепр затопило из-за ливня с грозой и градом. Кроме того, затопило часть Центрального рынка.
Читайте также:
Автор:
Около недели мальчик провел в реанимации.
Первые последствия непогоды ощутили на себе владельцы автомобилей, проживающих на…
В Днепре снова бушует непогода.
В Днепре скорая отказалась приехать к женщине, которую в беспомощном…
Около недели мальчик провел в реанимации.
Пресмыкающийся посетил киоск в Вольногорске, что на Днепропетровщине.
Первые последствия непогоды ощутили на себе владельцы автомобилей, проживающих на проспекте Поля.
В Днепре снова бушует непогода.
В Днепре скорая отказалась приехать к женщине, которую в беспомощном состоянии нашли вблизи Автовокзала.
Можно купить единственный билет.
Умер Илья Кабаков.
Поселки в пригороде Днепра без воды.
Мужчина остался жив после падения.
На границе Ирана и Афганистана очередной конфликт.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!