В Днепре в АТБ наводнение из-за мощного ливня, а в салонах троллейбусов стоит вода (ВИДЕО)

Центр Днепра затопило дождем.

Сильный ливень накрыл центральные районы города и натворил беды. В частности, в АТБ по улице Титова с потолка льется вода. Скрывшиеся от непогоды в супермаркете покупатели снимают водопад на входе в помещение.

А вот такая ситуация в троллейбусе, курсирующем через центр города. Именно этот район больше всего страдает от непогоды. Вода залилась прямо в салон. Транспорт не едет, а плывет. Наверное, пора брать гондолы.

А вот вблизи КФС на улице Королевы Елизаветы запечатлели трогательную картину. На видео, которое опубликовали днепряне, видно мужчина, который несет свою любимую на спине, а сам бредет через лужу, образовавшуюся из-за ливня.

Авторы видео не сдерживают эмоций и восхищаются «днепровским рыцарем».

Напомним, сегодня после обеда Днепр затопило из-за ливня с грозой и градом. Кроме того, затопило часть Центрального рынка.

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