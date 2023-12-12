В Днепре в АНД районе вспыхнул масштабный пожар: комментарий ГСЧС

Площадь пожара составила 60 кв. м.

Ночью на линию «101» сообщили о масштабном пожаре на улице Детальстроевская Амур-Нижнеднепровского района.

На место оперативно прибыли спасатели. Там они выяснили, что горит одноэтажный жилой дом на площади 60 кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Возгорание ликвидировали в 04:39.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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