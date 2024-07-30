В Днепре в Нижнеднепровском районе произошло ДТП: пассажиров зажало внутри авто

В Днепре спасали пассажиров, которых зажало внутри автомобиля в результате ДТП.

На улице Широкой в ​​Нижнеднепровском районе в Днепре произошла авария. Сообщение об этом направили в 21:12 на спецлинию Службы спасения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей: «Audi 100» и «ВАЗ 2106».

Двух пассажиров последнего автомобиля зажало в салоне, — говорится в публикации ГСЧС.

К счастью, обоих мужчин деблокировали, одного из них госпитализировали.

Был осуществлен комплекс противопожарных мер во избежание возгорания транспортных средств.

К оказанию помощи привлечены 10 спасателей и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Космической произошло смертельное ДТП.

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