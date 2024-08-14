В Днепре в 70-х годах билеты на автобус доставлялись курьером

В 70-х годах прошлого века в Днепропетровске тогда можно было заказать билет курьером. Как работала необычная для того времени услуга, рассказали в Техническом музее «Машины времени».
По словам днепрянина Германа Ростиславовича, являвшегося одним из инициаторов запуска кассы предварительной продажи билетов, это было звездным временем в его карьере «транспортника».
В 70-х годах в городе возникла необходимость создания плановой погрузки на кассы продажи автобусных билетов. Тогда, чтобы купить билет, приходилось стоять в очереди по 30 минут. Транспортники решили позаимствовать опыт авиаперевозчиков, уже предоставлявших услугу предварительного заказа.
К тому времени эта услуга приобрела популярность в авиации и более 95% покупок осуществлялись именно таким образом.
Касса предварительной продажи автобусных билетов располагалась на первом этаже дома на Вокзальной площади, но вскоре, чтобы привлечь клиентов, транспортники первыми в стране запустили доставку билетов домой.
Для этого был куплен автомобиль ИЖ 2715 Пирожок, на котором в течение дня водитель развозил билеты по предварительному заказу, которые получили кассиры по телефону. На фото выше именно машина «курьера».
Вручение билетов было в фирменном конверте с вложенным листом расписания движения автобусов.
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