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  • В Днепре уже работает супермаркет АТБ, поврежденный во время обстрела 1 июля (ФОТО)

В Днепре уже работает супермаркет АТБ, поврежденный во время обстрела 1 июля (ФОТО)

Сегодня 13:48
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В Днепре заработал супермаркет, который изуродовало во время ракетной атаки 1 июля.

Новости Днепра про В Днепре уже работает супермаркет АТБ, поврежденный во время обстрела 1 июля (ФОТО)

В Днепре уже работает супермаркет, изуродованный в результате ракетной атаки по городу в ночь на 1 июля. Об этом сообщает Dnepr.info

Магазин возобновил работу еще вчера утром, как только работники убрали торговый зал, пострадавший из-за обстрела. Напомним, мы раньше показывали, как изнутри выглядел супермаркет поврежденный взрывной волной.

Само здание значительных повреждений не получило, а вот торговый зал был изуродован. Взрывом свалило подвесной потолок и его линейное освещение, частично повредило электрические кабели и систему кондиционирования.

Попадали стеллажи и товар, но работники быстро устранили последствия. Сейчас супермаркет выглядит так же, как и до атаки.

В половине торгового зала уже установили подвесной потолок, а вот другая половина пока «голая». Видны кирпич и перекрытие крыши здания.

Новости Днепра про В Днепре уже работает супермаркет АТБ, поврежденный во время обстрела 1 июля (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре уже работает супермаркет АТБ, поврежденный во время обстрела 1 июля (ФОТО)

Внутри супермаркета понемногу идет ремонт.

Новости Днепра про В Днепре уже работает супермаркет АТБ, поврежденный во время обстрела 1 июля (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре уже работает супермаркет АТБ, поврежденный во время обстрела 1 июля (ФОТО)

Сейчас магазин работает в штатном режиме, но с вечера 3 июля до утра 4 июля супермаркет пойдет на технический перерыв. Об этом идет речь в объявлении на входе. Скорее всего, внутри будут проводить работы, требующие отсутствия покупателей.

Новости Днепра про В Днепре уже работает супермаркет АТБ, поврежденный во время обстрела 1 июля (ФОТО)

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Новости Днепра про В Днепре уже работает супермаркет АТБ, поврежденный во время обстрела 1 июля (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре уже работает супермаркет АТБ, поврежденный во время обстрела 1 июля (ФОТО)Русский

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