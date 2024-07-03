В Днепре уже работает супермаркет АТБ, поврежденный во время обстрела 1 июля (ФОТО)

В Днепре уже работает супермаркет, изуродованный в результате ракетной атаки по городу в ночь на 1 июля. Об этом сообщает Dnepr.info.
Магазин возобновил работу еще вчера утром, как только работники убрали торговый зал, пострадавший из-за обстрела. Напомним, мы раньше показывали, как изнутри выглядел супермаркет поврежденный взрывной волной.
Само здание значительных повреждений не получило, а вот торговый зал был изуродован. Взрывом свалило подвесной потолок и его линейное освещение, частично повредило электрические кабели и систему кондиционирования.
Попадали стеллажи и товар, но работники быстро устранили последствия. Сейчас супермаркет выглядит так же, как и до атаки.
В половине торгового зала уже установили подвесной потолок, а вот другая половина пока «голая». Видны кирпич и перекрытие крыши здания.
Внутри супермаркета понемногу идет ремонт.
Сейчас магазин работает в штатном режиме, но с вечера 3 июля до утра 4 июля супермаркет пойдет на технический перерыв. Об этом идет речь в объявлении на входе. Скорее всего, внутри будут проводить работы, требующие отсутствия покупателей.
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