В Днепре увеличат количество камер автоматической фиксации нарушений на дорогах

В Днепре будет создана сеть камер автоматической фиксации нарушений на дорогах.

Несколько камер автоматической фиксации нарушений ПДД установили еще в прошлом году. Они находятся на перекрестке Набережной Победы и Крестьянского спуска и на Набережной Заводской, 64. Пока работают в тестовом режиме, но в будущем в Днепре планируют создать сеть таких камер.

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

Отмечается, что в мэрию с соответствующей просьбой обратились представители «Центра инфраструктуры и технологий МВД Украины». Где именно их могут разместить и сколько их будет – не уточняется. Установят их в опасных местах, где часто происходят ДТП. Ввести приборы в эксплуатацию и обслуживать их должен КП «ИНФО-СОВЕТ-Днепр».

Что делают камеры?

Камеры автоматически измеряют скорость движения, распознают и фиксируют номера автомобилей-нарушителей. Эту информацию будет получать Национальная полиция и привлекать водителей к административной ответственности. Отметим, что после 24 февраля 2022 года работу этих камер приостановили на несколько месяцев. С 16 мая они возобновили полноценную работу.

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