В Днепре «утеплили» мурал на «китайской стене» (ФОТО)

Так, на доме на проспекте Героев, 12 – больше известном как «китайская стена» – появился мурал с изображением птицы.
Его автор Илья Кудиненко приехал из Славянска. Он разрабатывал эскиз около года.
Эта птичка – одна из самых грациозных в мире. На латыни она называется himantopus, а по-нашему – ходуличник. Этой птичке грозит исчезновение, она занесена в Красную книгу. Ходуличник водится и в Днепре. Мурал будет побуждать людей задуматься, насколько они в гармонии с природой, – сказал Илья Кудиненко.
Сегодня журналисты Dnepr.info заметили, что мурал на «китайской стене», который должен был оживлять городское пространство, «утеплили». На первом этаже теперь «красуются» материалы для утепления, которые портят общий вид мурала.
Напомним, с 21 июня по 23 июля 2017 года в Днепре проходил фестиваль стрит-арта Mural Fest Dnipro. Тогда в городе создали около 10 муралов на многоэтажках, чтобы оживить городское пространство, сделать более яркими унылые пейзажи, поднять настроение местным жителям.
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