В Днепре установили вторую из трех городских елок (ФОТО)

В Днепре установили еще одну елку.

В Днепре установили вторую из трех новогодних елок, обещанных городом в этом году. Уже стоит елка в парке Шевченко и Прибрежном сквере, сообщает dnepr.info.

Напомним, всего новогодних деревьев должно быть три. Разместят их в разных частях города:

в сквере «Прибрежный»

в сквере имени Александра Усачева

у центрального входа в парк имени Шевченко

На улице сегодня ледяной шторм, поэтому в такую погоду людей в сквере мало.

Для декора использовали материалы и украшения, закупленные в предыдущие годы.

На верхушке елки вместо звезды – снежинка. Веточки уже украсили, но гирлянды еще не зажигали.

Ранее в городе анонсировали рождественский мастер-класс, который проведут в сквере Прибрежном. Все желающие могут принести свои игрушки для новогоднего дерева или изготовить их своими руками.

Украшения обещают повесить на елку.

Елки также есть на Екатеринославском бульваре и в парке Шевченко, о чем мы сообщали ранее. В сквере Александра Усачева, где тоже должны разместить новогоднее дерево, пока готовятся к установлению главного символа Нового Года.

Напомним, ранее мы публиковали ТОП-10 необычных елок, появившихся на улицах Днепра.

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