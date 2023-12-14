В Днепре установили вторую из трех городских елок (ФОТО)

В Днепре установили вторую из трех новогодних елок, обещанных городом в этом году. Уже стоит елка в парке Шевченко и Прибрежном сквере, сообщает dnepr.info.
Напомним, всего новогодних деревьев должно быть три. Разместят их в разных частях города:
На улице сегодня ледяной шторм, поэтому в такую погоду людей в сквере мало.
Для декора использовали материалы и украшения, закупленные в предыдущие годы.
На верхушке елки вместо звезды – снежинка. Веточки уже украсили, но гирлянды еще не зажигали.
Ранее в городе анонсировали рождественский мастер-класс, который проведут в сквере Прибрежном. Все желающие могут принести свои игрушки для новогоднего дерева или изготовить их своими руками.
Украшения обещают повесить на елку.
Елки также есть на Екатеринославском бульваре и в парке Шевченко, о чем мы сообщали ранее. В сквере Александра Усачева, где тоже должны разместить новогоднее дерево, пока готовятся к установлению главного символа Нового Года.
Напомним, ранее мы публиковали ТОП-10 необычных елок, появившихся на улицах Днепра.
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